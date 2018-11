Andorra ja té un centre de medicina integrativa i bioenergia, de la mà de les clíniques Omega Zeta. El president de la corporació, Carles Fradera, feia temps que treballava amb la idea d'obrir una clínica al Principat. Finalment, després de l'experiència amb els centres de Barcelona i Manresa, és una realitat. Aquest dimecres al vespre s'ha fet la presentació a l'Andorra Park Hotel, on hi han assistit unes tres-centes persones.

La medicina integrativa és la suma de la medicina convencional (tecnològica) i de les teràpies complementàries contrastades científicament, és a dir, que tenen una història i uns resultats. “No anem a menysprear ni a contradir, anem a unir”, ha dit el director mèdic de la clínica Omega Zeta Andorra, el Dr. Josep Aldosa, en declaracions a l'ANA. L'objectiu és poder oferir al pacient un tractament global, buscant, així, el seu benestar integral. “La idea no és tractar malalties, sinó tractar malalts, persones”, ha remarcat el Dr. Aldosa, i que aquests puguin recuperar la seva salut o, en tot cas, acompanyar-los quan això no sigui possible. Combinar una atenció personalitzada, sense límit de temps, utilitzant tecnoteràpies i tractaments naturals és la combinació que desenvolupen les clíniques Omega Zeta per ajudar a recuperar més ràpidament el benestar i l'equilibri bioenergètic dels malalts. Les àrees terapèutiques que incorpora la clínica d'Andorra són: la de medicina integrativa i salut integral; la de rehabilitació, ortopèdia i tractament postural; la de medicina i biologia energètica; la de medicina estètica integral avançada; la de Psico-Neuro-Inmuno-Endocrinologia (PNIE) i la de psicologia integrativa.

Segons ha explicat el Dr. Aldosa, la biotecnologia ha avançat molt i cada vegada hi ha més aparells certificats com a material mèdic. Molts d'aquests aparells ja els tenen a l'abast a la clínica de Barcelona i la idea és anar-los introduint aquí a Andorra, també, que d'entrada començaran a un nivell d'activitat més baix, però amb la idea d'anar creixent en la mesura que sigui possible. De fet, el Col·legi Oficial de Metges d'Andorra ja compta, des de fa uns quatre o cinc anys, amb una secció per a metges que desenvolupen teràpies complementàries.

La presentació de la nova clínica Omega Zeta Andorra ha comptat amb una conferència al voltant del PNIE, a càrrec del terapeuta Xevi Verdaguer, que ha conscienciat als assistents de la importància d'una bona nutrició, de l'entorn i dels petits actes del dia a dia. El Dr. Aldosa ha comentat que aquesta és una àrea més de la clínica i que té un paper fonamental en el seu desenvolupament.

Una altra de les àrees concretes de què s'ha parlat a la presentació ha estat la d'oncologia, amb el Dr. Pere Gascón, que s'ha referit a l'oncologia integrativa, que es basa en tractar un malalt de càncer, i no pas una malaltia concreta, però després que el pacient hagi estat visitat pels professionals corresponents (cirurgià, oncòleg, radiòleg…).