El ministre Xavier Espot, que aquest dimecres ha actuat com a portaveu del Govern durant la roda de premsa posterior al consell de ministres, considera que els sindicats no poden exigir un full en blanc en la reforma de la Funció Pública, perquè “la iniciativa legislativa és del Govern” i perquè “demanar de començar de zero és tant com dir que es vol que el projecte de llei no acabi prosperant”.

Per això, considera positiva la reunió prevista per aquest dijous en què els representants dels treballadors de l'administració han acceptat parlar sobre les propostes fetes pel Govern per mirar d'acostar posicions en els punts que generen més controvèrsia. Així, espera que hi hagi “concessions recíproques” i que es pugui assolir un text consensuat.

Ara bé, el ministre ha recordat que els acords que s'assoleixin “no poden posar en entredit el model de Funció Pública que defensa el Govern”. Considera, però, que tothom pot estar més o menys d'acord amb aquest model, ja que “el que genera controvèrsia són qüestions molt puntuals”.

Finalment, Espot demana als sindicats que no s'aturin en consideracions purament formals. Així, en relació a la demanda feta pels sindicats d'incorporar els acords que s'assoleixin tornant a modificar i a sotmetre el projecte de llei a la Comissió Consultiva en comptes de fer-ho per la via d'esmenes en el tràmit parlamentari, el ministre creu que “si ens posem d'acord en alguns punts, és irrellevant com s'introdueixin”. “El que compta és com acabarà sent la llei definitiva” i ha assegurat que si s'opta per la via d'esmenes no serà per evitar un bloqueig de la Comissió Consultiva, ja que no és un òrgan vinculant i “perquè si es consensuen unes disposicions, no hi ha d'haver bloqueig”.

El que pretén el Govern amb la proposta que ha fet és que el projecte de llei “pugui prosperar aquesta legislatura, tenint en compte que és una promesa electoral ja del mandat passat”, ha conclòs el ministre.