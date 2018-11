El futur centre per tractar menors amb addiccions podria posar-se en marxa aquest mateix any o, com a màxim, l'any vinent. Així ho ha assegurat el ministre d'Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, que ha avançat que en les properes setmanes podrà comunicar els avenços, perquè ja tenen localitzades algunes ubicacions que no requeririen de grans reformes per habilitar-lo.

El ministre ha fet aquest anunci arran de les reivindicacions que l'associació Fills d'Andorra, de pares amb fills amb addiccions i problemes de conducta, va exposar en una entrevista a RTVA. L'entitat també reclama que es rebaixi l'edat penal als 16 anys, una mesura de la qual el ministre no n'és partidari.

No obstant, Espot ha avançat que ja fa mesos que es treballa en una modificació global de la llei qualificada de jurisdicció dels menors, que es derogarà i passarà a dir-se llei de la responsabilitat penal de les persones menors d'edat. Un dels canvis que s'hi inclouran són mesures més taxatives per donar resposta als delictes reiterats o greus que puguin cometre els menors d'entre 16 i 18 anys, però en cap cas es planteja aplicar a aquests joves la llei per als majors d'edat, perquè podria arribar a ser injust. La voluntat del ministre és que la nova llei pugui aprovar-se durant aquesta legislatura.