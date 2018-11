El ministre Xavier Espot ha lamentat l'actuació de l'agent policia que aquest cap de setmana passat va agredir un detingut a les dependències policials, després que la víctima hagués agredit una noia en una discoteca i s'hagués encarat als agents que l'estaven controlant. Espot ha recordat que fa poc més d'un any es va modificar la llei per endurir les mesures disciplinàries davant d'aquest tipus de comportaments, però que en aquest cas no s'han hagut d'aplicar perquè l'agent ja ha rebut una sanció penal d'inhabilitació, després de ser detingut, posat a disposició judicial i d'acceptar de ser jutjat per la via ràpida de l'ordenança penal. D'aquesta manera, l'agressor ha deixat de formar part del cos i no podrà tornar a concórrer a una plaça durant els sis anys d'inhabilitació a què ha estat condemnat.

Espot ha assegurat que es tracta d'un cas puntual i que el comportament no es pot generalitzar, i ha aprofitat per defensar la tasca dels agents de policia, que sovint han de fer front a situacions molt difícils i que tenen sempre “un comportament irreprotxable”. A més, ha recordat que recentment s'han instal·lat càmeres als passadissos del despatx de policia i que també s'enregistren les intervencions de les patrulles com a garantia tant per als ciutadans com per als policies. Precisament, les càmeres han permès dilucidar els fets que van tenir lloc aquest cap de setmana.