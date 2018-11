El Govern ha aprovat aquest dimecres la licitació del nou enllaç entre l’avinguda Francesc Cairat (CG1) amb la futura desviació de Sant Julià de Lòria. Aquesta obra s'inscriu en la fase 1 del projecte de desviament del trànsit pel centre de la parròquia laurediana, de la qual el mes de desembre ja es van adjudicar els treballs de remodelació de l’enllaç de la CG1 amb la CS140 de Fontaneda.

Les obres licitades es faran a la part nord de la futura desviació que transcorrerà per l’antic càmping Huguet, en concret a l’alçada del carrer Isidre Valls que té accés a l'avinguda Francesc Cairat (CG1). Els treballs consisteixen en la construcció d'un nou pont sobre el riu Gran Valira, com a obra principal, que resoldrà la connexió entre la CG1 i la futura desviació per l'altre costat del riu.

Així mateix, l'obra també millorarà els aspectes tècnics associats, com augmentar la capacitat de la secció hidràulica, i les canalitzacions de serveis com aigua, clavegueram, llum i telefonia. La construcció permetrà que hi hagi dos carrils en sentit baixada i dos en sentit pujada. Tots els vehicles que es dirigeixin cap a la frontera hauran de passar pel pont, ja que l'avinguda Francesc Cairat serà de direcció prohibida. Aquestes obres hauran de conviure amb la posada en marxa del ràfting i del passeig del Riu que permet desplaçar-se a peu des de la zona de les Arades i fins el pont de Fontaneda.

El termini d’execució dels treballs és de quinze mesos, i es preveu que podrien començar i acabar gairebé al mateix temps que l'obra d’enllaç de la CG1 amb la CS140 de Fontaneda. La futura desviació de Sant Julià de Lòria és un dels projectes considerats pel Govern com a prioritari per a la xarxa viària nacional. D'aquest projecte ja estan en funcionament les fases 3 i 4, que són el túnel de la Tàpia i els seus accessos d'Aixovall, respectivament.

El Govern també ha aprovat en la seva reunió setmanal sotmetre a informació pública el projecte licitat aquest dimecres a partir de la data de publicació de l’edicte corresponent al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra. L’exposició pública serà fins el pròxim 29 de març. Els interessats podran consultar la documentació del referit projecte a les dependències del ministeri d’Ordenament Territorial, situat a l’edifici Prat del Rull, durant l’horari d’atenció al públic, i efectuar-hi les possibles al·legacions que considerin oportunes en el mateix termini.