El comú d’Andorra la Vella ha iniciat el treball per revisar la política retributiva dels diferents llocs de treball, establint-ne una nova classificació i fixant una carrera professional. Així ho ha confirmat la cònsol major, Conxita Marsol, que ha afegit que de moment està tot “molt verd” però que l’objectiu seria que a finals d’any ja hi hagués “una conclusió” sobre aquestes qüestions.

Així, la cònsol major ha remarcat que han mantingut ja una primera reunió entre majoria i oposició per tractar aquestes qüestions referents als recursos humans de la corporació. En aquest sentit, ha recordat que “fa temps” que la política retributiva del comú “no es toca” i que s’ha de revisar també la classificació dels llocs de treball, ja que “han canviat molt” en els darrers set o vuit anys i cal adaptar-los a la realitat actual.

Marsol ha remarcat que, tot i que des de l’executiu s’estigui impulsant una nova Llei de la Funció Pública, el comú pot establir la política retributiva que cregui escaient, ja que aquest text legal no els marca cap obligació al respecte, com tampoc amb els quinquennis, motiu pel qual ha reiterat que la corporació els mantindrà. Ha conclòs, en aquest sentit, que “només hi ha una sèrie d’articles” de la llei que incumbeixen els comuns però que per a la resta tenen llibertat.