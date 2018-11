El comú d'Andorra la Vella ha mantingut una reunió amb l'associació de constructors per poder resoldre els neguits que havien anat plantejant quant a l'obra de l'avinguda Meritxell. La cònsol major, Conxita Marsol, ha posat en relleu que va ser una “reunió satisfactòria” en què se'ls va poder assegurar el compliment d'un seguit de mesures que els preocupava. Marsol ha destacat que es tracta d'una obra “molt treballada i estudiada” i que, per tant, s'hauria de complir el termini de quatre mesos per poder-se executar.

D'aquesta manera, Marsol ha destacat que cal tenir en compte que hi haurà trams de l'obra, concretament dos, que estaran totalment tallats al trànsit, la qual cosa “els tranquil·litza”, i que un altre, el que va des de la Rotonda a Bisbe Iglesias, es tancarà molts dies. El més complicat hauria de ser la part a tocar del comú, ja que allà sí que s'haurà de garantir el pas de vehicles. A més, Marsol ha insistit en què treballaran quatre empreses al mateix temps que podran fer-ho dissabtes i diumenges i fins a les 22 hores. De fet, ha afegit que alguna empresa ja li ha comentat que farà dos torns. A més, el comú ha garantit als constructors que la direcció tècnica també treballarà dissabte, ja que la coordinació amb aquesta part preocupava els constructors. I també se'ls ha assegurat que tindran l'abastament de granit suficient i que hi haurà un tècnic per cada tram. A més, hi haurà un altre tècnic del comú per si hi hagués algun problema amb les clavegueres. Marsol ha remarcat que caldrà una gran coordinació però s'ha mostrat convençuda que existirà ja que “ens hi juguem molt”, i ha insistit en què es tracta d'uns treballs superficials, perquè els serveis no s'hauran de fer.

Per la seva banda, el conseller de Cd'I + Liberals Victor Pintos ha insistit en què es tracta d'un termini “molt just” tal com pensa no només ell sinó “la població” i ha afegit que tal com s'ha licitat serà “difícil” que es compleixi el termini. Malgrat tot, ha conclòs que “no vol ser negatiu” i ha desitjat que es completi l'obra en el temps previst, tot i que creu que és “una tasca impossible o molt i molt difícil”.