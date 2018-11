Andorra acollirà, el proper 28 de febrer, el congrés de la fundació Lo que de verdad importa (LQDVI), entitat que promou i difon els valors humans, ètics i morals universals a través de diverses activitats i amb testimonis de superació personal. LQDVI també busca despertar la consciència dels joves, públic principal al qual es dirigeix el congrés, tot mostrant exemples inspiradors. En aquesta ocasió, a més, compta amb el patrocini d'Andbank.

Tot els congressos de LQDVI tenen un president d'honor, que aquesta vegada, aquí al Principat, serà Albert Llovera, “un esportista diferent de la resta, estimat a Andorra, d'elit i que està present a molts esdeveniments del país”, ha dit el sotsdirector general de Banca Privada d'Andbank, Josep Maria Cabanes, durant la roda de premsa de presentació del congrés, que s'ha fet aquest dimecres al matí. La ponència principal anirà a càrrec de la model Sandra Ibarra, que ha patit i superat una leucèmia en dues ocasions. Ibarra explicarà com va viure la malaltia i com va aconseguir superar-la, afrontant-la amb lluita i optimisme. Arran d'això, Ibarra va fundar la seva pròpia fundació Sandra Ibarra de Solidaritat, que promou campanyes de prevenció i conscienciació, a més de beques d'investigació científica.

Albert Llovera és un exemple de superació i adaptació a les circumstàncies. La seva força de voluntat i el seu esperit perseverant li han permès seguir en actiu com a esportista d'alt nivell, convertint-se així en un dels millors corredors de ral·lis, tot i anar en cadira de rodes. Això és precisament el que intentarà transmetre durant la presentació que farà al congrés, com a president d'honor. De fet, Llovera no és la primera vegada que participa en un congrés de LQDVI; ja ha estat protagonista en dues ocasions anteriors, a les universitats de València i Sevilla, de les quals ha comentat que va gaudir molt perquè l'assistència va ser nombrosa i hi va haver un intens intercanvi d'opinions.

Llovera ha expressat, en referència als ponents que participen en els congressos de la fundació, que tots “som bastant optimistes i amb un 'pelet' d'humor', i que això és el més important. Sobre la seva xerrada, l'esportista andorrà ha apuntat que cal “reinventar-se” i que intenta “transmetre les coses bones i dolentes que et passen a la vida i que et fan formar com a persona i, en el meu cas, com a esportista”. “Jo pensava que anava a viure de les meves cames, i estic vivint de les meves mans i el meu cap”, ha apuntat Albert Llovera, que també ha recordat, durant la presentació del congrés de LQDVI a Andorra, que ell es va anar modificant per poder competir, i que això també ho intentarà transmetre durant la seva presentació el proper 28 de febrer. A més, el corredor de ral·lis ha remarcat que “jo tinc tres punts molt importants quan et passa un accident així: primer de tot és un mateix, segon és la família, però el tercer punt són els amics de veritat”.

El congrés de la fundació Lo que de verdad importa, que se celebrarà al Centre de congressos d'Andorra la Vella, es dirigeix a joves a partir de 15 anys, però també a adolescents i els seus pares. El ministeri d'Educació ja s'ha posat en contacte amb els centres educatius del Principat i ja n'hi ha que han confirmat l'assistència. L'entrada és gratuïta.