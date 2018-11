Aquesta nova forma de portar una alimentació equilibrada se centra no només en quins aliments menjar, sinó també en el com: guiar-se per la intuïció i, sobretot, centrant-se en els sabors i textures. Igual que l'alimentació és un pilar bàsic en el creixement i desenvolupament d'un nen de 3 anys, els mateixos passos fomentaran una bona salut mental i corporal per a un adult.

1.- Ingredients senzills : Com menys ingredients tingui un aliment, millor. Fomentar els productes alimentaris frescos o el procés d'elaboració contingui el mínim deaditivos possibles en un dels passos per a una alimentació acurada. Aliments simples com la llet, els cereals integrals o proteïnes bàsiques com els ous. La idea és seleccionar aliments senzills i bàsics i evitar aquells que estiguin excessivament processats.

2.- Menjar de forma intuïtiva : Sense remordiments i pensant en l'aliment: el seu sabor i textura. Un dels handicaps d'un adult a l'hora de gaudir d'un àpat són les seves preocupacions (anar al gimnàs després d'acabar el plat; menjar el just per no superar les calories diàries, …), això impedeix que el moment de menjar sigui plaent. El nostre cos i en concret el cervell, avisaran del moment en què hàgim de parar de menjar. És qüestió d'acabar amb els remordiments i ser més intuïtius amb el que ens diu el cos.

3.- Optar pel souping i el juicing : Sopes, cremes i batuts es converteixen en la forma més senzilla d'incorporar aliments poc desitjables com les verdures, i convertir-los en un plat saborós i més lleuger per a un nen de 3 anys. En el cas d'un adult, res com passar-se a la tendència del souping: convertir en cremes lleugeres o sopes cremoses aliments que portin més temps de preparat o que tinguin poc sabor. Crear la crema perfecta és senzill: optar per lactis lleugers sense lactosa i aromatizarla amb espècies o herbes aromàtiques fresques ..

4.- El sucre, a la fruita < / b>: la xocolata, la brioixeria o els dolços han de ser desterrats com aliments dolços, sobretot aquells que estan processats. Endolcir amb mel o emprar fruita és una bona alternativa a l'hora d'optar per un mos dolç sense conseqüències negatives. Enganyar el paladar camuflant el sucre per espècies com la canyella, és un altre truc per evitar els dolços processats.