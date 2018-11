El comú d'Escaldes-Engordany està pendent de cobrar un total de 409.438,77 euros a compte de diversos impostos i taxes no cobrats en diversos períodes de temps. L'administració escaldenca ho ha fet saber aquest dimecres a través del Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA). Entre els impostos en destaca l'IRPF, l'IGI o l'IGIT. Entre el primer i l'últim hi ha persones, segons es comunica al BOPA, que tenen un deute amb el comú de més de 20.000 euros.

Les persones que tenen el deute tenen del termini d’un mes a comptar de la data de notificació d’aquesta provisió per efectuar l’ingrés al despatx del departament de Tributs i de Fronteres situat a l’avinguda Fiter i Rossell, número 2, d’Escaldes-Engordany. Poden sol·licitar l’ajornament o fraccionament del deute tributari. En cas que no ingressin el deute passat el termini establert, s’aplicarà un recàrrec ordinari del 20% i es procedirà a embargar béns i drets, o a executar les garanties establertes, per cobrar el deute amb inclusió del recàrrec, l’interès moratori i les costes del procediment.

El BOPA també recull un deute de més de 75.000 euros per raó de taxes, contribucions especials i impostos, o bé deutors de preus públics comunals no pagats, però en aquest cas al comú de la Massana. En cas que en el termini màxim de 10 dies hàbils, a comptar des del dia posterior al de la publicació al BOPA de la diligència d’embargament, els obligats tributaris o els deutors no donin compliment al pagament el comú pot instar a tercers perquè col·laborin en la identificació d’actius de la seva propietat, i també perquè facilitin l’embargament dels deutes pendents.

Finalment, qui també ha notificat deutes i a la recerca de pagaments davant la impossibilitat de procedir a la notificació personal de diferents infraccions, ha estat el comú de la capital. Andorra la Vella té un deute pendent de cobrar de 39.229,58 euros per diverses infraccions del Codi de circulació i a les normes comunals que regulen les zones d’estacionament limitat. En aquest cas hi ha deutes que arriben a sobrepassar els 1.000 euros, malgrat que la majoria es mouen entre els 6 o els 200 euros.

Segons estableix el comú a través del BOPA, si es procedeix a l’abonament dins dels deu dies hàbils, a comptar de l’endemà de la notificació, s’efectuarà una reducció del 50% de l’import de les sancions, i es considerarà resolt l’expedient. En cas de no efectuar el pagament, transcorregut el termini d’un mes sense que s’hagi produït l’ingrés, es procedirà a la seva execució forçosa aplicant un recàrrec del 15% durant els tres mesos següents, i del 25% a partir del quart mes i fins al seu pagament.