Els darrers anys s'ha consolidat el concepte d'art com a vehicle de inversió. No és casualitat que Banc Sabadell o Caixabank figuressin a la llista de patrocinadors de la darrera fira d'art contemporani de Madrid. En els últims vint anys les entitats financeres, com UBS o Deutsche Bank, han assessorat als clients amb alt poder adquisitiu sobre art per diversificar les seves fortunes. Els rics tenen diners però poc temps. Per això, en un mercat tan opac com arriscat, el millor és tenir un equip exclusiu a la seva disposició que els pugui guiar tenint en compte que aquestes inversions s'han de gestionar com una cartera d'actius, però sense índex. Una d'aquestes empreses és In Art, radicada a Luxemburg, creada el mes de maig de l'any passat i que aquesta setmana ha presentat la seva proposta a Andorra. In Art està regulada per la comissió de vigilància del Sector Financer de Luxemburg.

La directora general d'In Art, Violaine Remacle, ha explicat que el seu objectiu és “assessorar empreses amb base en la indústria de l'art i persones amb alt poder adquisitiu tot sent pioners en proveir serveis creatius i personalitzats als quals els agents d'art tradicional hi tenen un accés difícil”. L'empresa té una xarxa global i treballa amb destacats agents del mercat de l'art com Art&Finance i Deloitte.

Els artistes són seleccionats globalment amb una composició geogràfica estratègica i l'empresa col·labora amb més de 40 galeries d'art i cases de subhasta. A més, té un consell acadèmic format per directors de museu, estudiosos i acadèmics. Les col·leccions actuals d'In Art són pintures de Matt Lamb, Michel Dutrieu, Marguerite de Limburg Stirum, escultures de Serguei Miroshnitxenko, fotos de Pablo Picasso fetes per Edward Quinn i Andre Villers i ceràmiques de Pablo Picasso. Aquesta diversificació redueix el risc perquè no tots els artistes baixen de preu al mateix temps i en igual proporció. El fons, a més, estalvia temps i fa la inversió més fàcil, segura i convenient. Una de les seves especificats és que adquireix tota l'obra de l'artista i que dels quatre que té en el seu catàleg actual dos són morts i dos vius. La propera adquisició pot ser una artista catalana molt prolífic que no ha volgut vendre, fins al moment, cap de les seves obres.

Andorra és un país amb bons entesos en art i que solen comprar i de manera discreta. Així ho valora Violaine Remacle, que ha vingut per fer la presentació, amb el suport de la galeria andorrana Art al Set, acompanyada per Alain Balanzategui d'Invictas amb la conferència 'Art i finances, un exemple luxemburgès'.