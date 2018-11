La Fundació Crèdit Andorrà continua amb els cursos d’informàtica per a la gent gran. Durant aquest mes de febrer, s’iniciaran tres tallers sobre noves tecnologies i programari bàsic per iniciar-se en la informàtica. En concret, es posarà en marxa el taller de xarxes socials amb telèfon o tauleta, una formació en què els usuaris aprendran a gestionar Facebook, Twitter i Instagram des del telèfon mòbil o la tauleta. El curs es durà a terme els dilluns i dimecres, de 17 a 19 hores, a partir del dia 26.

A més, es farà el taller d’iniciació a Excel, on es treballarà amb el full de càlcul per fer operacions i representar dades en format gràfic. Les sessions tindran lloc els dilluns i dimecres, de 10.45 a 12.30 hores, a partir del dia 26. També el taller de telèfon mòbil, on es descobriran els dispositius addicionals com el correu, Internet, Facebook, Twitter, WhastApp i altres aplicacions i eines que ofereixen els telèfons mòbils. Tindran lloc els dimarts i dijous, de 10 a 12 hores o de 17 a 19 hores, a partir del dia 27.

Durant el mes de febrer també es farà un taller pràctic d’alimentació saludable sobre els llegums. En aquesta sessió es podrà aprendre com preparar diferents plats basats en els llegums per augmentar-ne el valor biològic i la digestibilitat, i es descobrirà com elaborar patés vegetals. El taller serà el dia 27 de febrer, de 16.30 a 18 hores. Per poder participar en qualsevol d’aquestes activitats les persones interessades s’han d’inscriure a L’espai o bé a través del telèfon.

La Fundació Crèdit Andorrà organitza aquestes activitats amb l’objectiu de posar a disposició de la gent gran eines que els permetin assolir un major benestar. La finalitat última és que no quedin aïllades de la realitat social que els envolta i puguin gaudir dels beneficis de les noves tecnologies, així com dels nous coneixements que van sorgint en àmbits com la salut, l’economia, la història i la cultura, entre d’altres. Tots els cursos i tallers estan especialment pensats per donar resposta a les inquietuds de les persones més grans de 60 anys.