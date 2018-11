Una adolescent txeca ha confessat que es gasta més de 1.000 euros al mes , del compte dels seus pares, per logar semblar-se a una "Barbie '.

Gabriela Jirackova va començar amb el seu obsessió quan tenia < b> 16 anys . Al principi es posava extensions de color ros , utilitzava pestanyes postisses , maquillatge permanent i farcit de llavis . A l'aconseguir la majoria d'edat , Jirackova s'ha sotmès a la seva primera cirurgia . Ha augmentat, considerablement, el mides dels seus pits , i es planteja realitzar-se altres: extirpació de costelles , fins i tot no descarta tornar ah acer més gran el seu pit per a semblar-se el més possible a la seva nina preferida.

En declaracions a ' Barcroft TV ', la jove assegura que " em van inspirar altres' Barbies de la vida real i també les nines que tinc", i és que Jirackova posseeix una col·lecció de més de 300 'Barbies'.

"Pas tres hores i mitja cada dia preparant-me . Aquest estil de vida no és gens fàcil . Mantenir la meva imatge és difícil en tots els seus aspectes, des del punt de vista financer , físic i també mental ". "Hi ha una gran pressió sobre mi per part dels mitjans , els meus fans , els que m'odien , de tots."

Encara que no tots estan a favor del seu luxós estil de vida, Gabriela insisteix que és una model positiva.

"Moltes mares em condemnen per ser una mala influència per als seus fills < / b> i diuen que estic donant un mal exemple ". "Crec que sóc un exemple molt millor que la majoria d'altres celebritats , que consumeixen drogues, canvien de parella o fins i tot s'involucren en escàndols. Aquests nens veuen tot això i als seus pares no els importa. Pel contrari, sempre he encoratjat a altres a fer el que volen fer ells mateixos i en el que volen arribar a ser. Aquest és el missatge que sempre estenc ".

Gabriela somia amb viure als Estats Units . Que es preparin …