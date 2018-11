Els carrers estan inundades per aquestes snow jacket que van deixar de ser exclusives per a la temporada d'esquí, per convertir-se en les veritables protagonistes del Street style de totes les ciutats espanyoles . El vostre gegant butxaca i per descomptat, la bandera noruega la fan inconfusible.

El seu preu oscil·la els 200 & euro; , raó per la qual suposem que Mango misericordiosament ha volgut pensar en la nostra economia, oferint-nos aquesta proposta "low cost" . Una versió molt més estilosa i pel que fa al seu disseny, amb un teixit de cotó molt més lleuger i un cordó ajustable a la cintura perfecte per cenyir-ho al teu gust.

< img src = "https://www.que.es/archivos/201802/captura-656xXx80.png" />

Napapijri compta amb tons vermells, blaus, grisos o verds, però la firma espanyola de moment ens l'ha portat en un blanc impol·lut, un punt a favor per combinar-ho amb qualsevol look.