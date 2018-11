Ja ho va deixar clar Maria Grazia Chiuri , directora creativa de Dior , ara les sabates es porten destalonados. Aquest instagrameable model de la casa francesa , va revolucionar el passat any el Street Style. No podies deixar de veure'ls per tot arreu, la seva tira de cotó J'Adior es va fer famosa per tot el planeta. No cal dir que el seu preu no és apte per a la majoria dels mortals, ni més ni menys que 730 & euro ;. Doncs bé, ja són aquí (de manera low cost) i tenim una àmplia gamma per escollir.

Les característiques d'aquest sabata ens ho posen molt fàcil per apostar per ell: Estilitza i còmode Què més es pot demanar?

< b> En pell, quadres, estampats, o detalls joia , són algunes de les noves versions que ens ofereixen les nostres marques low cost favorites:

ZARA (59,95 & euro;)

ZARA (25,95 & euro;)

STRADIVARIUS (35,95 & euro;)

STRADIVARIUS (29,99 & euro;) < / p>

MANGO (19,99 & euro;)

ZARA ( 35,95 & euro;)