Alfred i Amaia han començat a preparar la promoció de la cançó que cantaran a Eurovisió el proper mes de maig, que porta el nom de 'La teva Cançó'. Per començar, la parella de moda d'Operación Triunfo farà la seva primera parada al 'El Hormiguero' el proper dilluns 26 de febrer.

No es tracta de la primera vegada que un representant d'Espanya a Eurovisió visita el programa de Pablo Motos. El 2015 Edurne va fer promoció del tema 'Alba', i ha admès en el seu moment que era "un dels majors reptes en la seva carrera professional".

La guanyadora del concurs i el quart classificat donaran la seva primera entrevista conjunta en un plató de televisió, després que fossin entrevistats per Javier Cárdenas al programa 'Hora Punta' de TVE. Per a la seva primera actuació junts en els escenaris caldrà esperar fins al 24 de març. Tots dos cantaran en el Wizink Center de Madrid, a 'La nit de Cadena 100', on participaran cantants com Malú o Pablo López.

Abans del seu concert a la capital, tots dos passaran per la gala dels Premis de 'Cadena Dial', que se celebraran a Tenerife el proper 15 de març. La parella de moda es prepara d'aquesta manera per als pròxims mesos "frenètics" amb vista al Festival d'Eurovisió.