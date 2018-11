1. Supera l'entrevista veient sèries en anglès

Quan els espanyols s'enfronten a la recerca de feina a l'estranger, un dels seus punts febles és la conversa, per aquest motiu 1 de cada 5 espanyols confessa haver mentit alguna vegada en el seu currículum sobre els seus coneixements d'idiomes. Veure les teves sèries favorites en anglès ajuda a familiaritzar-se amb l'idioma; tot i semblar bàsic, els experts de Babbel expliquen que ajuda a cau d'orella a habituar amb l'accent i per tant, resulta més fàcil defensar-se en una entrevista davant d'una persona que té major domini de l'idioma.

el 40% dels espanyols confessa que en alguna ocasió s'ha fet enrere a l'hora d'inscriure en una oferta d'ocupació per requisits sobre nivell d'idiomes, així que per vèncer la por, assajar les preguntes clau més habituals d'aquest tipus d'entrevistes davant del mirall ajuda a recordar amb més facilitat certes paraules o expressions gramaticals. Això t'ajudarà a respondre amb rapidesa i soltesa les preguntes més generals.

2. Arriba 10 minuts abans

Si hi ha alguna cosa que caracteritza la societat britànica és la puntualitat. Aquest simple aspecte al Regne Unit és símbol d'educació, implicació, responsabilitat i sentit comú. A més, arribar 10 minuts abans ajuda a calmar els nervis del candidat ia donar una primera volta de reconeixement per l'establiment per localitzar la sala, edifici o lloc de l'entrevista amb facilitat.

3. Coneix els termes clau empresarials: teleconferència, pluja d'idees, feedback, budget i lunch time

se amb les paraules clau del treball col·laboratiu és imprescindible per encaixar. Estaràs tot el dia d'meeting en meeting, o atenent una call. Unes vegades serà per ajudar als teus companys amb un clàssic brainstorming, altres per posar en ordre a final de mes el control de pressupostos o budget i moltes altres per donar o rebre un feedback, conèixer l'opinió dels membres de l'equip. Però no tot va a ser treball, també hi haurà algun company que vols que et unes a ells en la seva lunch time; l'hora del menjar sol ser ràpida i en ocasions davant l'ordinador, així que res d'ennuegar per menjar ràpid. Evidentment amb la mudança al Regne Unit molts hauran de familiaritzar-se amb alguns termes més que amb altres, ja que alguns d'ells estan inclosos en el lèxic català.

Font: Babbel