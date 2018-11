El comú d’Andorra la Vella ha organitzat aquest dimarts la quarta edició de les sessions formatives per a associacions inscrites a la parròquia. En aquest cas, els assistents, representants de 22 entitats, han pogut rebre formació sobre la comunicació i les xarxes socials en el món associatiu, sota el títol ‘La comunicació i les xarxes socials en el món associatiu. Com han de comunicar les associacions'’. Al llarg de les tres edicions anteriors, s’han tractat qüestions com fiscalitat, motivació o comptabilitat.

El cònsol menor, Marc Pons, ha posat en relleu que aquests formacions han tingut fins ara molt bona acollida i que les temàtiques estan relacionades amb les qüestions que les associacions plantegen a Participació Ciutadana. De fet, ha remarcat que un dels objectius principals del departament és “assessorar” aquestes associacions i, si no es pot fer de manera directa, s’organitzen formacions com la d’aquest dimarts, amb professionals. Aquestes jornades, de fet, tindran continuïtat ja que, tal com ha manifestat Pons, es poden tractar encara moltes temàtiques.

La jornada d’aquest dimarts han anat a càrrec d’Stefi Arajol i Stefi Ruano, de l’agència Comando, que han intentat donar als assistents les eines necessàries per millorar la seva comunicació. En el cas concret de les xarxes, tal com ha explicat Arajol, la voluntat ha estat que en puguin fer un bon ús i que les publicacions que facin puguin arribar al màxim de persones possible. Com que algunes de les entitats estan més avesades que d’altres a les xarxes socials i a les noves tecnologies, tal com ha dit Ruano, s’ha intentat fer la formació en un llenguatge planer i resoldre dubtes.