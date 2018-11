La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, ha entregat aquest dimarts a la tarda els premis del 30è Concurs de contes de Nadal, que enguany ha comptat amb 95 participants. El jurat ha estat format pel coordinador del departament de Patrimoni Cultural, Alfons Codina, una tècnica del departament de Política Lingüística, Laia Garcia, i el tècnic de Carnet Jove Andorra, Jonathan Fernàndez.

La ministra ha destacat el creixement i la consolidació del certamen literari al llarg de tres dècades, amb un total de 4.341 participants i contes rebuts, i més d'un centenar de mestres, bibliotecaris, arxivers, llibreters o amants de la lectura que han fet de jurat del premi desinteressadament. A més, cada dos anys s'han publicat els reculls dels contes guanyadors, és a dir, que ja s'han editat quinze llibres. A finals d'any sortirà publicat el setzè volum amb els contes premiats en aquesta edició i la de l'any passat.

La portaveu del jurat, Laia Garcia, ha anunciat el nom de cada conte guanyador i n'ha explicat el motiu. En la categoria alevins, el primer premi ha estat per a Júlia López Mases, de 10 anys, d'Escaldes-Engordany, pel conte 'Un Nadal mogudet', “perquè presenta una història molt simpàtica i molt ben escrita on destaquen personatges diferents de la tradició pirinenca i del Nadal”. La finalista ha estat Berta Clotet Ferrer, de 10 anys, de Sispony, per 'Una carta a la butxaca', “un conte molt sensible que destaca per la solidaritat i l'esperit nadalenc”.

En la categoria infantil, el primer premi ha recaigut en Anahí Leguizamón Cadaux, de 14 anys, de Canillo. El conte 'Deu Nadals sense tu' és “un relat ben escrit i molt cinematogràfic protagonitzat per una persona gran”. El finalista ha estat Roger Giribet Sanchez, de 12 anys, de Sant Julià de Lòria, amb 'L'avet pacient', per un relat que “destaca pel punt de vista d'un avet molt ben cuidat que ens explica com és el seu Nadal”.

En la categoria juvenil, el jurat ha declarat el primer premi desert, però ha concedit el premi de finalista a Òscar Pichel Sanchez, de Santa Coloma, per un relat sense títol, que comença per “És Nadal al Carib…”. El jurat li ha atorgat un reconeixement “pel seu realisme i la seva gràcia”.

Finalment, en la categoria d'adults, el guanyador ha estat Yvan Lara Sànchez, de Canillo, pel conte 'Christmas reloaded', “un relat molt original pel tema, ja que posa en escena personatges literaris i de ficció postapocalítics que discuteixen si el Nadal mereix ser celebrat”. La finalista ha estat Miriam Daravano Ferreira, de Santa Coloma, amb el conte 'L'entrevista', del qual el jurat ha valorat “un protagonista molt especial que busca feina, la narració és àgil, amb diàlegs ben treballats, que ens porten a resoldre qui és finalment”.

Abans i després de l'entrega de premis, la contacontes Assumpta Mercader ha interpretat dos relats.