El vicepresident del consell d'administració de Vall Banc, Christoph Lieber, ha anunciat la seva renuncia voluntària al càrrec. L'entitat bancària ha expressat, en un comunicat, el seu reconeixement a la tasca que Lieber ha exercit com a conseller i, en particular, com a primer conseller delegat de l'entitat des que J.C. Flowers va adquirir Vall Banc. Nascut a Suïssa, Christoph Lieber, que va accedir al càrrec el mes de juliol del 2016, havia estat director general de St. Galler Kantonalbank Deutschland AG i abans havia treballat a l'UBS AG durant diversos anys. L'any passat, va ser nomenat co-director general de Lunis Vermögensmanagement. Lieber va ser substituït en el càrrec de conseller delegat el mes d'octubre passat per Michael Christner.

Christner va estudiar Administració d'Empreses i Ciències de la Programació Aplicada a la Universitat de Colònia, on va obtenir una beca de la German National Scholarship Foundation. Al seu torn, el porto-riqueny Richard Carrión substitueix Christner com a president del consell d'administració de Vall Banc.

Richard Carrión presideix, des de fa uns mesos, la junta de directors del Banco Popular North America, i va ser conseller delegat de Popular Inc i Banco Popular de Puerto Rico durant gairebé 30 anys. És llicenciat de la Wharton School of Finance and Commerce i té un màster en gestió de sistemes d’informació del Massachusetts Institute of Technology (MIT). També és membre del Comitè Olímpic Internacional (COI), on va dirigir la comissió de Finances.