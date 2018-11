Luke , un ' Boy Scout' de 11 anys d'edat, i que resideix a l'estat de Pennsilvània (Estats Units), ha estat reclamat per l'estat per c umplir amb el seu deure de ciutadà, i assistir a un judici com a membre d'un jurat popular .

Tal com informa el ' The New York Times ', Jeanette Fox , mare del' s cout ', assegura que el seu fill va anar corrents fins a ella amb una citació per assistir a la cort del comtat de Chester i presentar-se com membre del jurat a un judici que se celebrarà el proper mes de March .

Alarmada, Fox va aconseguir posar-se en contacte amb el consistori . Una funcionària es va excusar al·legant que recentment havien canviat l'empresa que es dedica a seleccionar , aleatòriament, l a llista de persones que van a exercir una funció pública .

Afortunadament , l'error ha pogut ser esmenat . Encara que per a desesperació de la seva mare, Luke estava ansiós per assistir al judici i participar en el veredicte .