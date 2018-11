La Fundació ONCA, entitat emparada pel Govern i la Fundació Crèdit Andorrà, farà aquest any quatre tallers creatius oberts als membres de la Jonca, als alumnes i professors de música, i a totes les persones interessades a aprofundir els seus coneixements en matèries i tècniques musicals i artístiques.

D'entre aquests quatre tallers creatius, el primer que es desenvoluparà porta per nom 'L'art del moviment, la consciència i l'expressió', i l'impartirà Vika Kleiman, professora titular del grau i del màster de l'àrea corporal de l'Esmuc des del 2003. L'activitat tindrà lloc a la sala Prat del Roure d'Escaldes-Engordany, el dissabte 3 i el diumenge 4 de març. Kleiman durà terme la nova activitat, repartida en tres tallers, després de l'èxit aconseguit en les dues edicions anteriors. En aquesta edició, Kleiman proposa reprendre els interrogants plantejats al voltant de les qualitats necessàries per poder mantenir-se alerta i disponible per a l'aprenentatge i la interpretació. Segons Kleiman, “els talers estaran dirigits a desenvolupar la sensibilitat i l'expressió a través del cos, la presència i el moviment”.

Per primera vegada, Kleiman oferirà un taller als més petits, de 3 a 6 anys (acompanyats d'un adult), anomenat 'Granotes, gats i papallones'. Una proposta que s'emmarca en l'objectiu de promoure el contacte entre els adults i els infants per desenvolupar la creativitat, el ritme, la coordinació i la comunicació a través del joc i l'expressió corporal. El taller es durà a terme el dissabte 3 de març, de les 10.30 a les 11.30 hores.

Així mateix, Kleiman farà un Taller d'expressió, obert als infants de 7 a 11 anys i que es durà a terme el dissabte 3 de març, de les 12 a les 13.30 hores. Es treballaran les bases per al domini i la consciència del propi cos: ritme, coordinació, atenció i desenvolupament de l’expressió a través del moviment.

En darrer lloc, Kleiman oferirà un taller dirigit als adults. Aquesta proposta es divideix en dos mòduls que tindran lloc el dissabte 3 de març, de les 16 a les 19 hores, i el diumenge 4 de març, de les 10 a les 13 hores. Tal com explica Kleiman, “el primer mòdul servirà per aprendre els fonaments bàsics per a una bona postura en la vida quotidiana i en la interpretació, mentre que en el segon mòdul s'explorarà la consciència d'un mateix i de l'entorn, desenvolupant la capacitat d'expressió i la comunicació no verbal”. Kleiman aconsella assistir als dos mòduls previstos, tot i que es pot participar en un de sol.

Les inscripcions ja es poden formalitzar a l'ONCA

Després de Kleiman, els propers tallers seran del dijous 19 d'abril al dissabte 22 d'abril: 'Percussió corporal' a càrrec de Santi Serratosa. El 2 i 3 de juny serà el torn del taller musical 'Amb els cinc sentits' amb Joan Hernández i, finalment, els dies 6 i 7 d'octubre, Anna Vega impartirà el taller 'Música en família nadons i gestants'.