Els sindicats de duaners i del personal adscrit a l'administració de justícia han decidit esperar a aquest dijous, quan s'ha de celebrar la reunió entre el Govern i els sindicats per avaluar possibles canvis a la Llei de la Funció Pública, per passar a l'acció i fer definitivament vaga. D'aquesta manera, el personal de la justícia, que aquest dimarts al matí han mantingut una trobada amb el Consell Superior de la Justícia (CSJ), han decidit esperar a dijous per comunicar si secundaran o no aquesta vaga i, pel que fa al Sindicat de Funcionaris de Duana, ha pres la decisió aquest dilluns al vespre de sumar-se a la vaga tot i que les accions concretes, és a dir, què es fa i quan, resta pendent, també, de la trobada de dijous.

Els treballadors de la justícia han posat en relleu que volen esperar a veure com evoluciona la reunió amb l'executiu, tot i que ells no hi seran presents. De totes maneres, destaquen el fet que ells es regeixen per una llei pròpia i que des del Consell Superior de la Justícia s'ha mostrat la predisposició a negociar-hi canvis, com per exemple que tinguin una graella salarial específica o que puguin tenir la consideració de cos especial. Des del sindicat valoren positivament aquest posicionament del CSJ, ja que això obre la porta a la negociació.

Pel que fa als duaners, van prendre per àmplia majoria dels assistents la decisió de secundar la vaga i ara esperen a dijous, ja que després de la reunió es decidiria la data i les accions a dur a terme en els dies de vaga. Cal recordar que des del Govern es proposa que al Pas de la Casa hi hagi dos agents, quan normalment n'hi ha tres i a la del riu Runer, tres, quan normalment n'hi ha cinc o sis.