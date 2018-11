Paz Padilla va acudir aquest 19 febrer 2018 a El Hormiguero i allà, amb Pablo Motos, va tenir temps de plorar, riure i fer acudits bastant polèmics.

La veritat és que a la presentadora televisiva se li van la mà moltes vegades els seus comentari.

Padilla va visitar 'El Hormiguero (ja ho havia fet en 2015) per presentar' deslligades ', la seva nova obra de teatre. Però l'actriu i presentadora va parlar de tot i per a tothom.

"Mira, Pau, jo és que ara sóc fitness. El meu gimnàs estan ple de policies. Estan que et mors i molts entrenen sense samarreta. Eren per almenys 15 i, a més just aquell dia em tocava cames, així que em vaig anar amb ells. el pitjor és que em picava més que al Cantàbric amb ciclogènesi ia la nit no em podia ni moure. havia vist en Aliexpress un embut per pixar de peu i hauria donat tot el meu regne i un cavall per no haver de ajupir-me. Quina agulletes! Jo no sé com els lladres tenen collons de robar ", va començar explicant Pau

Padilla també va parlar, com ja havia fet a 'la meva casa és la teva', de com a Benín, un remeiera li va tocar els pits:

"les santeras m'agafaven els pits, que les tinc de silicona per 9.000 euros. Elles es netejaven la suor amb la samarreta i se'ls veien els pits que eren com mitjons plens de sorra. i jo els deia que el meu era postís "

Després, més polèmica. Motos li va recordar a Pau la seva època com a infermera, al que ella va contestar amb acudits també de mal gust a les xarxes socials:

"Jo anava a l'hospital i em recorria tots els departaments explicant acudits. Volia ser funcionària per tenir un mes de vacances i el nadal "

per posar la cirereta al pastís de la nit, Padilla va dir va explicar com va ser besar a una dona (va haver de fer-ho en la sèrie 'la que se avecina') : " Em vaig tirar cinc dies sense menjar. Em va donar fatiga, no per res però no podia amb això "