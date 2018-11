L’Escena Nacional d’Andorra (ENA) informa aquest dimarts en un comunicat que els propers dies 22 de febrer, a les 10.30 i 12.30 hores, i el 23 de febrer, a les 10 i a les 12 hores, es presentarà l’obra 'Fred' al Teatre Comunal d’Andorra la Vella. Les representacions estan organitzades pel ministeri d’Educació i Ensenyament Superior i van destinades a alumnes de diferents centres escolars del Principat, de 3r i 4t d’ESO, concretament del col·legi Sant Ermengol, el col·legi Janer, el CE Maria Moliner, el Lycée Comte de Foix i El col·legi Sagrada Família. En total, al llarg de les quatre ocasions hi assistiran més de 350 escolars.

Els joves que assisteixin a aquestes funcions es poden fer una idea de com vivia la gent a Andorra durant el període de la II Guerra Mundial i de l’angoixa que pateix una família andorrana de començament dels anys 40, quan es veuen obligats a amagar una família de refugiats jueus a casa seva. No saber qui són, per què fugen, què els passarà si algú ho descobreix, i per què els alemanys els volen morts, provoca un daltabaix que treu el millor i el pitjor de cadascú, fent florir els instints més bàsics, i secrets que feia anys que estaven amagats.

El text va guanyar el premi de Teatre 50è Aniversari Crèdit Andorrà 2015. La direcció va a càrrec del mateix autor, Agustí Franch, i serà interpretat per Irina Robles, Joel Pla i Joan Hernàndez. La música de l’espectacle va a càrrec de Jofre Bardagí, i el disseny de llums el signa el guanyador del Max, David Bofarull.