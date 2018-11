El 'contact center' internacional Espic ha augmentat un 118% el nombre de treballadors i un 162% la seva facturació en el segon any de vida. Durant el 2017 ha realitzat 20 projectes i ha prestat els seus serveis a 14 empreses, 8 del país i 6 internacionals.

Espic, amb seu a l'edifici Els Arcs de la Massana, ha experimentat un important creixement al llarg del seu segon any de vida. La consolidació de la cartera de clients existents i l’arribada de nous han permès aquest important creixement. La plantilla ha passat dels 28 efectius el desembre del 2016 als 61 al desembre de 2017, cosa que suposa un increment del 118%.

Durant l’any 2017, Espic ha prestat els seus serveis a vuit grans empreses del país i sis empreses internacionals, amb els quals ha realitzat fins a 20 projectes. Ofereix serveis d’atenció al client, gestió comercial, suport tècnic i campanyes de telemàrqueting per a empreses de diferents sectors. Actualment s’està donant serveis per a empreses públiques, tècniques i tecnològiques, operadores de telecomunicacions, empreses d'oci, asseguradores i banca

El director d'Espic, Joan Foix, ha valorat molt positivament l’evolució i creixement que “posa de manifest l’encert en l'arrencada d’aquest projecte i evidencia que hi havia una necessitat real al país en serveis d’aquest tipus, així com ho demostra el creixement obtingut durant aquest segon any”.

Espic és fruit de l’aliança d'Andorra Telecom i de l’empresa espanyola MST Holding (Medios i Servicios Telemáticos, SA). La creació del 'contact center' forma part del procés de diversificació econòmica iniciat per Andorra Telecom. La inversió és de mig milió d'euros entre els dos socis i, segons Pedro Barceló, president del grup MST, “és el centre d'atenció al client més avançat d'Europa”. Ofereix atenció telefònica però també via xat i videoxat, amb fibra òptica i amb capacitat per arribar a tot el món, tot i que el mercat potencial és el sud d'Europa amb una atenció potencial d’entre 200 i 300 milions de persones. A la tercera planta de l’edifici d'Els Arcs de la Massana se situa el nucli de treball d'Espic, amb telèfon i ordinadors d’última generació per oferir tota mena d’atenció al client.