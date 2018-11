El bloc de Leandra medine "The Man Repeller" és un dels més importants en el món de la moda, la respectada < i> it girl té una visió envejable per a les tendències. Doncs bé, un cop més ens avança el "fashion ACCESSORY" que anem a adorar en qüestió de minuts . Ens ha mostrat en el seu compte d'Instagram quines són les seves favorites.

Si ets de les que t'agrada la simplicitat, definitivament aquest no és el teu complement. La dissenyadora de joies Roxanne Assoulin ha optat per donar-li a aquestes polseres un mix de color i ens encanta!

Hi ha un petit detall que no us hem dit, no és suficient amb una, es porten diverses i com més, millor. La funció és envair tu canell i convertir-se en les protagonistes indiscutibles de tots els teus looks .

Un altre dels detalls (molt menys favorable) és la seva elevat preu , aquestes preciositats oscil·len entre els 75 i els 490 dòlars . Esperarem ansioses les seves versions "low cost" que ràpidament us informarem, perquè augurem un sold out immediat.