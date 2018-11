L'estudi, publicat a la revista ' Proceedings of the National Academy of Sciences ', indica que aquesta aparició va canviar l'evolució de la biosfera del planeta, ja que les espècies vegetals són importants contribuents al < b> desgast químic de les roques continentals , un procés clau en el cicle del carboni que regula l'atmosfera i el clima del planeta al llarg de milions d'anys.

< p> Durant els primers 4.000 milions d'anys de la història de la Terra , els continents haurien estat desproveïts de tota vida excepte els microbis . Tot això va canviar amb l'origen de les plantes terrestres a partir de parents d'algues en estanys , el que enverdeció els continents i va crear hàbitats que els animals envairien més tard .

El moment d'aquest episodi es va xifrar en prop de 420 milions d'anys gràcies a les plantes fòssils més antigues que es tenen constància. No obstant això, el nou estudi indica que aquests esdeveniments realment van ocórrer 100 milions d'anys abans .

L'equip va utilitzar la metodologia del ' rellotge molecular ', que combina l'evidència sobre les diferències genètiques entre les espècies vivents i les limitacions fòssils sobre la edat dels seus ancestres , per tal d'establir una escala de temps evolutiva a través dels intervals en el registre fòssil.

Període Cambrià

Jennifer Morris, de la Facultat de Ciències de la Terra de la Universitat de Bristol < / b> i coautora principal de l'estudi, explica que " la propagació global de les plantes i les seves adaptacions a la vida a la terra va conduir un augment de les taxes de desgast continental que finalment va resultar en una disminució dramàtica dels nivells del ' gas d'efecte hivernacle ' diòxid de carboni a l'atmosfera i en un refredament global ".

" els intents previs de < b> mod elar aquests canvis en l'atmosfera han acceptat el registre fòssil vegetal en el seu valor nominal: la nostra investigació mostra que aquestes edats fòssils subestimen els orígens de les plantes terrestres , de manera que aquests models s'han de revisar ", afegeix.

Mark Puttick, coautor principal del treball, descriu l'enfocament de la investigació per produir l'escala de temps. " El registre fòssil és massa escàs i incomplet com per ser una guia fiable per datar l' origen de les plantes terrestres . En lloc d'basar-nos només en el registre fòssil, fem servir un enfocament de 'rellotge molecular' per comparar les diferències en l'ajust dels gens de les espècies vivents: aquestes diferències genètiques relatives es van convertir després en edats en utilitzar les edats fòssils com un marc flexible < /b>".

"Nuestros resultats mostren que l'avantpassat de les plantes terrestres era viu en el Període Cambrià mitjà , que era similar a l'edat dels primers animals terrestres coneguts ", subratlla.

Una dificultat de l'estudi és que es desconeixen les relacions entre les primeres plantes, de manera que l'equip, que també inclou membres de la Universitat de Cardiff i el Museu d'Història Natural de Londres, va explorar si les diferents relacions canviaven el temps calculat d'origen de les plantes t errestres.

"Fem servir diferents supòsits sobre les relacions entre les plantes terrestres i vam descobrir que això no afectava l'edat de les primeres plantes terrestres. Qualsevol intent futur de modelar els canvis atmosfèrics en el temps profund ha d'incorporar tota la gamma d'incerteses que hem utilitzat aquí ", conclouen Philip Donoghue i Harald Schneider, líders de l'estudi.