Els passatgers d'un vol rus es van quedar atònits quan van veure que una passatgera s'eixugava la seva roba interior r ajudada pel aire condicionat de la aeronau.

Les desagradables imatges van ser gravades a bord d'un vol de Ural Airlines amb rumb a Moscou i provinent de Antalya , Turquia , i pujades per un dels passatgers a ' Youtube 'on s'han fet virals.

Pel que sembla, tal com comenta' The First Tula Tv ', cap passatger de la resta del passatge va protestar per tan reprotxable comportament .

"La gent mirava amb sorpresa i desconcert, però tots guardaven silenci ", va comentar al mig un testimoni anònim.