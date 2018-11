Molts hauran experimentat en la seva pròpia pell que després d'haver anat a una festa o en esdeveniment en què els han presentat a diverses persones noves, la memòria els ha fallat l'endemà a l'hora de recordar els seus noms. Doncs bé, aquí tens uns consells perquè aquest problema no es repeteixi més.

"Quan coneixem a una persona en un lloc amb música, llums, i amb altres desconeguts que ens diuen els seus noms – com en un bar o en un esdeveniment social per exemple – es produeix un efecte soroll o interferència ", destaca Álvaro Bilbao, neuropsicòleg expert en el cervell i la memòria i instructor en Udemy . < / span> "En aquestes situacions és fonamental concentrar la nostra atenció, ja que els noms propis són per definició difícils de recordar perquè no diuen res de la persona, no són connotatius".

Les tres claus per retenir els noms en la memòria amb facilitat són:

· Una bona estratègia és aturar-nos un moment quan ens presenten a una persona nova i repetir el seu nom en nostre pensament, per exemple mentre li donem una encaixada de mans. El 50% del que anomenem bona memòria consisteix a repassar mentalment allò que acabem d'aprendre

· El segon truc consisteix a associar a aquesta persona nova amb alguna cosa o algú que ja coneixem, que ja ens és familiar, així serà molt més senzill recordar el seu nom

· el tercer consell és fer una associació entre el nom i una imatge, o entre un tret de la persona i el seu nom. Si ara la persona que acabem de conèixer es diu Rosa ens la podem imaginar amb una Rosa als cabells i recordar aquesta imatge

Aquestes tres simples estratègies solen ser efectives però cap d'elles funcionarà per si sola si no repassem aquestes claus com a mínim un parell de vegades, per això és bo quan parlem amb algú que acabem de conèixer el esmentar el seu nom en la conversa en algun moment.

Els noms originals i cridaners, més fàcils de recordar

"Quan som nosaltres els que ens vam presentar per iniciativa pròpia, és més senzill recordar el nom i tota la conversa que mantenim amb aquesta nova persona", explica Álvaro Bilbao. "El cervell recorda aproximadament un 50% de les coses que fa en primera persona i tan sols un 10-20% del que li expliquen".

A més, és més fàcil recordar el nom d'una persona quan ens la presenten en el nostre terreny, per exemple a la nostra oficina, perquè estem tranquils, relaxats i el nom de la persona és l'única novetat. Quan estem en entorns estranys, assegura Bilbao, el nom és més difícil de recordar perquè el nostre cervell es mostra ansiós i l'ansietat és una emoció que xoca de front amb la memorització.