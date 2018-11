El fet que el Govern hagi “obert la porta” a pactar certs aspectes relacionats amb la Llei de la Funció Pública ha estat rebut de manera positiva pels sindicats, alguns dels quals, com el d'ensenyament públic (SEP), es mostren a l'expectativa per decidir, finalment, de si han de pactar o no els serveis mínims que el Govern els va proposar. De fet, en finalitzar l'assemblea del SEP, un dels portaveus dels sindicats dels treballadors públics, Gabriel Ubach, ha destacat que ells estan “oberts al diàleg i al consens” tot i que ha circumscrit aquestes negociacions “a la llei, no als reglaments” i ha remarcat que ara esperen a veure quina serà la proposta que els farà el Govern el dijous, ja que els sindicats, ha insistit, estan disposats a negociar. Ubach ha manifestat, però, que aquesta proposta de negociació no atura les diferents accions que els sindicats tenen en marxa incloent l'impuls d'iniciatives legislatives populars sobre les lleis laborals. De fet, Ubach ha manifestat que “la pilota està a la teulada del Govern” i volen veure si estan disposats a negociar veritablement o no.

Cal destacar que aquest dilluns mateix hi havia previstes diferents assemblees de sindicats de treballadors per valorar les propostes del Govern quant als serveis mínims i també per decidir les accions a dur a terme. En la del SEP, per exemple, no hi ha hagut cap acord, ja que mentre que uns es mostraven contraris a establir serveis mínims altres afiliats eren “més conciliadors”, tal com ha destacat el president, David Garcia, afegint que com que “s'ha obert la porta” a una nova negociació amb el Govern ara esperaran a veure quina és exactament aquesta proposta per pactar o no aquests serveis mínims. De fet, i tot i que semblava que les posicions entre el SEP i el Govern eren força properes i que només es divergia en aspectes com els serveis mínims de l'ensenyament postobligatori, després de la reunió d'aquest dilluns sembla que les posicions ja no estan tan clares i que tampoc no hi hauria un acord dels docents sobre la resta de nivells. “Volem veure què passa perquè ara és una finestra que s'obre”, ha dit Garcia, recordant, però, que els serveis mínims els ha de marcar el Govern i que el sindicat tampoc no pot vetllar perquè es compleixin. També s'ha mostrat sorprès per les declaracions del ministre d'Educació, Eric Jover, sobre aquests serveis mínims, ja que ha manifestat que fins a aquest dilluns no havien tingut cap notícia sobre la contraproposta que ells li havien fet arribar. I quant a les paraules de Jover qüestionant el contingut de la carta que el SEP va enviar a l'Associació de pares i mares de l'escola andorrana (en què se'ls demanava que convidessin els pares a no dur els nens a l'escola els dies de vaga), Garcia ha reiterat que tenen el suport de l'entitat i que tenen “bona sintonia”.

També s'ha reunit aquest dilluns a la tarda el Col·lectiu de Funcionaris de la Policia (CFPA). La representant del sindicat, Lara Vilamala, ha manifestat en declaracions a RTVA que han acordat que els diners de les quotes es dediquin a pagar el dia de vaga dels administratius, ja que els agents no en poden fer. Altre acord ha estat que es crearan dues taules de treball per a les ILP i que el dia que hi hagi vaga, els agents que estiguin de festa se sumin “als punts de protesta” que es puguin organitzar.