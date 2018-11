Francisco Marín, president del comitè de serveis a associats a EFPA Espanya (Associació Europea d'Assessors Finances) considera que l'ingrés d'Andorra al Fons Monetari Internacional (FMI) permetrà parlar de tu a tu amb els altres països. “Potser caldrà fer algun ajustament però no un canvi estructural en el sistema financer”, ha afegit. Marín també ha explicat que “Andorra està responent a les modificacions que se li han plantejat amb un ritme molt bo”. Pel que fa a la banca, ha comentat que “s'ha guanyat el respecte pel seu treball amb seriositat”.

Marín ha inaugurat la jornada dedicada als pròxims reptes pel sector financer que s'ha fet a Andorra la Vella. Diversos experts han debatut al voltant de l'estalvi per a la jubilació, perspectives de mercats i l'impacte de les empreses de serveis financers. Marín ha recordat que a Andorra hi ha 236 assessors certificats, “una xifra molt alta en relació al número d'habitants”.

En la primera de les conferències, Miguel Anxo Bastos, professor de Ciència Política i d'Administració, ha parlat del futur de les pensions. Ha alertat que “el problema del repartiment de pensions és que depenen del que tingui el país en cada moment. I si hi ha crisi i el país es queda sense diners, a qui reclames'”, ha dit. Un altre àmbit de la jornada ha estat el debat sobre les empreses de serveis financers, les anomenades 'Fintech'. Els darrers any estan marcant la pauta de cap a on transita l'evolució del sector financer, amb l'adopció de tecnologies disruptives, tot dotant l'usuari d'una experiència de client més satisfactòria. Tanmateix, cal veure com el nou, aquestes petites i dinàmiques empreses, marida amb el vell, la banca convencional: col·laboració o guerra sense quarter'

L’estudi més recent de PricewaterhouseCoopers (PwC) sobre cap a on va el sector 'fintech' conclou, després de 1.308 entrevistes amb entitats financeres, que assistirem a una veritable cascada d'aliances entre bancs tradicionals i companyies fintech: un 45% dels bancs ja tenen acords amb 'fintech', mentre el 82% de les entitats financeres esperen que aquestes aliances augmentin durant els pròxims tres anys. I aquesta necessitat d'acostament obeeix al fet que, segons PwC, les 'fintech' poden estar posant en risc fins a un 24% dels ingressos dels bancs, amb la seva atractiva oferta: plataformes de gestió en línia per a empreses i autònoms; microcrèdits o préstecs immediats; sistemes de pagament segur des del mòbil; plataformes per monitoritzar l'estalvi i el control de despeses; estratègies d’inversió algorítmica, etcètera.

La jornada, però, ha estat marcada per l'entrada en vigor el 3 de gener del MiFID II. Darrera de set anys de feina i més d’1,7 milions de paràgrafs hi ha la gegantesca normativa de la Unió Europea (UE) que afecta tots els sistemes de serveis financers del continent, des dels bancs als administradors de fons de pensions, operadors de borsa, inversors i, és clar, als clients. Està dissenyat per oferir més protecció als inversors i per tal d’injectar més competència en el comerç de totes les classes d'actius, incloent-hi les accions, els ingressos fixos, els productes bàsics i els futurs productes comercialitzats.