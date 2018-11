La cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, ha explicat aquest dilluns al matí que el comú no descarta impulsar la construcció d'un recinte firal o multinacional a la parròquia, tot i que seria un projecte més modest que el que pugui tirar endavant el Govern. Marsol ho ha explicat al programa 'Ara i aquí', de RNA, on ha insistit en la necessitat que la parròquia tingui aquest espai, ja que la Fira d'Andorra la Vella i el Cirque du Soleil obliguen a tancar l'aparcament del Parc Central tres o quatre mesos l'any, “i deixem d'ingressar molts diners”. A més, la cònsol ha recordat que el solar on hi ha el pàrquing està llogat i potser algun dia la propietat hi voldrà edificar.

A més, Marsol ha avançat que hi ha tres terrenys comunals susceptibles de ser cedits a l'executiu per a la construcció del recinte i que, si cal, també hi col·laboraran econòmicament. La cònsol no ha volgut, però, revelar on són els solars, però ha assegurat que són cèntrics. De moment, aquest any la fira es muntarà on és habitual, però la mandatària comunal espera poder disposar d'un altre recinte per a l'any que ve, ja que els estands de vehicles li han demanat més espai.

D'altra banda, Marsol també ha recordat que el 8 de març s'adjudicaran les obres de reforma de l'avinguda Meritxell, perquè comencin el més aviat possible. Per a l'any que ve o per al pròxim mandat es deixa la reforma de la plaça de la Rotonda, que es vol fer més atractiva, i altres carrers, com el Babot Camp o els accessos a Creu Grossa, Fiter i Rossell i Prat de la Creu. La cònsol ha garantit als constructors que pràcticament tota la via estarà tancada al trànsit durant els quatre mesos que durin els treballs, per facilitar-ne les obres.

La cònsol també ha comentat que el comú ja disposa del projecte de reforma i embelliment de l'avinguda Príncep Benlloch, que es començarà a desenvolupar després de l'estiu.