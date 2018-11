La cadena d'hamburgueseries Burger King ha anunciat el seu primer llançament de 2018: The King Italian. En aquesta ocasió un dels ingredients que cobra protagonisme és el tomàquet, que es presenta en una salsa inspirada en la recepta de l'autèntica mamma italiana, combinat amb la mozzarella, per unir així dos productes clau de la gastronomia italiana.

The King Italian inclou pa estil brioix, tendre i lleugerament torrat, bacó, enciam i carn a la

graella o pollastre cruixent.

Així mateix, The King Italian conviurà amb llançaments anteriors que s'han guanyat un lloc fix entre l'oferta de productes de la marca, com és el cas de The King Ou i The King Bacon.