Silvia Charro i Simón Pérez tornen a ser notícia. Després del seu pas pel programa 'caça-papallones' i el seu últim vídeo en què es postulaven a favor de Tabarnia, la parella de moda ha tornat a fer una gravació en què es postulen com a candidats a Supervivientes.

Els dos analistes econòmics apareixen a la gravació sense roba i admeten que "estan disposats a deixar-ho tot" per concursar en el programa. Charro assegurava al vídeo que si finalment entren, tant ella com Pérez "callaran boques" a aquells que han parlat malament d'ells i que poden demostrar "que poden estar tres mesos en una illa sense prendre res de res".

per la seva banda, Pérez explicava que els tatuatges que s'ha fet, com la bandera de Tabarnia i el logo del Banc Central Europeu, "signifiquen molt" per a ells i que es tatuen "tots els moments més importants de la seva vida" . Sobre el primer, reconeix que "és el primer a fer-s'ho per anteposar als independentistes davant seu criteri".

Una altra de les possibles candidates és la filla de Rocío Carrasco, Rocío Flores. Segons el programa 'socialité' de 'Telecinco', la filla gran de la presentadora de televisió estaria en negociacions amb la cadena de televisió per participar en el reality. Els problemes econòmics del seu pare i la participació de la seva tia Glòria Camila, podrien ser claus per a la seva participació en el concurs.