Un noi ha estat detingut per la policia com a presumpte autor d'un delicte de sostracció de coure en una obra d'Andorra la Vella. El noi va ser controlat en un carrer pròxim al lloc dels fets i portava una motxilla amb un rotlle de cable de coure revestit d'uns quinze metres de llarg i uns quinze quilos de pes. També en l'àmbit dels delictes contra el patrimoni cal fer esment a la detenció d'un home a Andorra la Vella, com a presumpte autor d'un delicte de furt comès amb abús de confiança. L'home va ser denunciat el mes de gener per la sostracció de diverses joies del domicili que compartia amb la denunciant i les va vendre a una joieria d'Andorra la Vella, obtenint uns guanys de 2.340 euros.

En el comunicat setmanal emès per la policia hi figuren detencions per diversos delictes com ara la d'un home a Escaldes-Engordany per maltractaments en el domcili conjugal i el d'una noia de 18 anys a la parròquia escaldenca, com a presumpta autora de maltractaments en l'àmbit domèstic. La seva germana va presentar denúncia contra ella per haver estat agredida físicament amb cops de puny i un cop al cap amb una planxa d'allisar el cabell, requerint assistència mèdica amb grapes de sutura. D'altra banda, la policia va haver d'intervenir en una baralla multitudinària a l'aparcament d'un local d'oci d'Andorra la Vella. Es va detenir un home per una presumpta agressió a una noia. Els fets van succeir aquest dissabte passat i, el mateix dia, es va detenir una dona al Pas de la Casa com a presumpta autora dels delictes de danys, amenaces i resistència greu a funcionaris de policia en l'exercici de les seves funcions. La dona estava al despatx dels agents de circulació, cridant i molt alterada havent llençat material informàtic al terra.

Finalment, s'han dut a terme dues detencions per delictes contra la salut pública en sengles controls a la frontera del Riu Runer. Es tracta de tres homes que portaven diverses quantitats de drogues. Pel que fa a la seguretat en el trànsit, s'han detingut cinc homes per sobrepassar la taxa d'alcoholèmia. La més alta és d'1,70 grams per litre i la més baixa de 0,89. En total i durant la setmana passada s'han detingut divuit persones, incloent-hi dues per desobediència i infringir la suspensió del permís de conducció.