El pròxim concert de la Temporada de música i dansa Andorra la Vella MoraBanc dels Virtuosos de la Filharmònica de Berlín, programat per al diumenge 4 de març, començarà a les vuit del vespre en lloc de les sis de la tarda, com estava previst inicialment. El canvi d'horari es deu a problemes amb el vol dels artistes, que impedeixen quadrar l'horari. Les entrades per al concert que ja s'hagin comprat, on hi consta les sis de la tarda, continuen sent vàlides per a les vuit del vespre i no és necessari fer cap canvi. Amb tot, si hi ha alguna persona que, a conseqüència de la modificació horària, vol retornar les entrades, ho pot fer i se li retornarà l'import total.

El concert dels Virtuosos de la Filharmònica de Berlín és el tercer de la programació de la Temporada de música i dansa d'Andorra la Vella MoraBanc, després de les actuacions d’Ailey II i Khatia Buniatishvili. L'Orquestra Filharmònica de Berlín és una de les orquestres simfòniques més importants del món. En el concert al Centre de congressos d'Andorra la vella, la formació retrà un homenatge al compositor Leonard Bernstein (1918-1990), en una primera part dedicada íntegrament al compositor nord-americà. En la segona part, el protagonista serà Txaikòvski (1840-1893), al qual recordaran en el 125è aniversari de la seva mort.