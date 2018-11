El 30è Concurs de contes de Nadal que organitza la Biblioteca Pública del Govern ha rebut 95 originals, la majoria dels quals han estat enviats per correu electrònic. El certamen consta de quatre categories, i el nombre de textos està repartit de la següent manera: alevins, 31; infantil, 32; juvenil, 6, i adults, 26. El concurs, d'àmbit nacional, està obert a totes les edats a partir dels 8 anys. Els concursants han hagut de presentar un conte curt relacionat amb el Nadal d'un mínim de dues pàgines.

El lliurament dels premis del certamen tiondrà lloc aquest dimarts, a les 6 de la tarda, a la sala d'actes del Centre cultural la Llacuna. El primer premiat de cada categoria guanya un viatge, i els finalistes reben un val de compra de llibres per valor de 250 euros. L'acte comptarà amb la participació de la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert.

El jurat de la 30a edició ha estat format per Alfons Codina, coordinador del departament de Patrimoni Cultural; Laia Garcia, tècnica del departament de Política Lingüística, i Jonathan Fernàndez, tècnic de Carnet Jove Andorra.

21è Concurs de poesia Miquel Martí i Pol

D'altra banda, la Biblioteca Pública del Govern ha fet públiques les bases del 21è Concurs de poesia Miquel Martí i Pol. S'hi poden presentar les persones residents al país, majors de 18 anys. El concurs, de tema lliure, consta de dues categories: poema i recull. El premi és de 200 euros per al millor poema i de 1.000 euros per al millor recull. També hi ha un accèssit per categoria, dotat amb un lot de llibres. Les bases del certamen es poden consultar als webs www.cultura.ad/premis-i-concursos/concurs-de-poesia-miquel-marti-i-pol i www.catalegbiblioteques.ad, i a la pàgina del Facebook de la Biblioteca Pública del Govern. El termini de presentació finalitza el 20 de març.