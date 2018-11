L'obsessió per aquest model bicolor de Chanel ha tornat gràcies a aquesta proposta de la firma espanyola. No hi ha fashionista ??i> que hagi pogut resistir-se, ni tampoc la resta del planeta que hem bavejat per fer-nos amb aquest clàssic parell de sabates.

el disseny en color nude amb puntera negra ha estat el més triat per enlluernar al Street Style de les grans capitals de la moda. Nova York, París, Milà o Londres han presenciat com tots els flaixos anaven dirigits a ells, els grans protagonistes .

La blocaire espanyola Sara Escudero (@collagevintage) els llueix espectacular amb un outfit que sembla fet per a ells.

Karl Lagerfeld va ser el encarregat de generar aquesta bogeria en el món de la moda, fins i tot va arribar a aconseguir esgotar-los, i això que el seu preu no és precisament econòmic, aquesta meravella costa 590 & euro; . Pel que no és d'estranyar que la versió "low cost" de Zara segueixi la mateixa trajectòria que el seu original, però amb una gran diferència, el seu preu és de 39,95 & euro; .