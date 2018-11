El Pas de la Casa acollirà del 23 al 25 de febrer una nova edició del Concurs d'escultura monumental sobre neu que organitza el comú d'Encamp. El certamen, el tema d'enguany del qual serà els refugiats, té com a objectiu sensibilitzar el públic en aquesta forma d'expressió artística i, alhora, aportar un atractiu turístic a la vila encampadana. En aquesta edició hi participaran 27 equips, dels quals quinze són d'estudiants i dotze de professionals. Els grups participants s'organitzaran en parelles per modelar els blocs de neu, amb la possibilitat de tenir un suplent. Els participants han de ser majors de 18 anys.

El modelatge dels blocs de gel començarà el pròxim divendres, dia 23, a les deu del matí, i s'allargarà fins diumenge, dia 25, a les dotze del migdia. Els blocs de neu han de ser aprofitats al màxim en la seva massa i volum i l'únic material permès és el bloc en si. El diumenge, a partir de les dotze del migdia, el jurat del concurs procedirà a valorar l'escultura tant per la seva creativitat, com per la tècnica i la coherència de la proposta.

Els participants professionals poden optar a premis de 1.000, 700 i 500 euros, mentre que els estudiants competiran per imports de 500, 250 i 100 euros. A més, s'atorgaran dues mencions d’excel·lència: la d'Andorra, que atorgarà el comú d’Encamp, i la del públic, que serà escollida a través del vot popular que es recollirà l'últim dia del certamen.

Amb motiu del Concurs d'escultures de neu es tancaran al trànsit els carrers Pere d'Urg i Comtes de Foix, ja que seran les dues vies que acolliran els blocs de neu. La incidència en el trànsit es preveu mínima, ja que la circulació es desviarà pels carrers adjacents. El tall, que començarà entre aquest dimarts i dimecres, durarà aproximadament una setmana.

El certamen ha patit una trajectòria irregular des que es va començar a organitzar als anys 90, ja que es va suspendre durant uns anys i després de la represa hi hagut edicions que s'han hagut de suspendre per falta de neu.