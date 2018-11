Un altre any, el Saló del videojoc que organitza Andorra Telecom ha estat un èxit. Tot i que és difícil parlar de xifres, l'organització calcula que al llarg del cap de setmana, de divendres a diumenge al vespre, hi hauran passat unes 6.000 persones, però sempre es prefereix parlar de “qualitat” que de “quantitat”, segons ha puntualitzat la responsable de patrocinis, esdeveniments, premsa i RSC d'Andorra Telecom, Inés Martí.

Les formacions preparades per la Universitat d'Andorra han tingut molt bona acceptació, així com les activitats paral·leles en diferents espais, com illa Carlemany i el Museu World Champions 99. Els tornejos han tingut molta participació: més de 500 'gamers' hi han competit, tant en línia com presencials. Els que han tingut més èxit han estat els tornejos de la FIFA 2018, League of Legends i Call of Duty. L'espai de ball també ha triomfat, així com la zona Arcade, on s'hi ha vist gent més madura. De fet, al Saló del videojoc hi van pares i mares amb la canalla per jugar junts. Amb tot, els progenitors han celebrat que el saló hagi establert un límit d'edat segons el videojoc.

L'aposta d'enguany per combinar l'oci amb la formació ha funcionat tan bé que la fórmula es repetirà. Un dels objectius de la novena edició ha estat mostrar als joves les sortides professionals del sector, des de programació a robòtica, matemàtica i disseny d'art, i per la desena edició s'hi treballarà encara més. A l'aspecte lúdic i a l'aprenentatge s'hi ha sumat una tercera pota: l'espai de desenvolupament. Tres estudis francesos i un de català han portat els seus videojocs en fase de desenvolupament al Saló per testejar-los, i n'han marxat satisfets. Per tant, els reptes del saló són “portar les últimes novetats en videojocs, oferir formació i ser un aparador per a les empreses”, ha reflexionat Martí. De fet, al Niu d'Andorra Telecom ja hi ha un parell d'iniciatives d'aquest tipus.

L'organització del 9è Saló del videojoc ha rebut un 'feedback' positiu, però ara tocarà fer balanç i començar a preparar el 10è Saló, un esdeveniment consolidat que continua creixent.