La primera campanya 'No i punt', denegada per l'entitat Stop Violències, s'ha desenvolupat durant les cinc nits que ha durat la festa del Carnaval d'Encamp. L'acció ha consistit a conscienciar que un no és no, i en ajudar les dones que es trobaven assetjades, en situacions difícils o que havien estat agredides sexualment. L'equip de voluntaris, format per vuit nois i noies que s'anaven combinant les nits, han detectat agressions sexuals de baixa intensitat, com comentaris masclistes i que fomenten la cultura de la violació. La presidenta d'Stop Violències, Vanessa M. Cortés, ha explicat que una nit van acompanyar un grup de nenes de 13-14 anys que estaven sent increpades per nois de 17-18 anys.

La presidenta de l'entitat ha argumentat que amb la campanya 'No i punt' “volíem constatar el masclisme, la cultura de la violació que impera, i si la gent sap què és delicte”. Tot i que l'equip s'ha sentit molt ben rebut i tractat per la majoria de la gent i, en especial, per la comissió de festes del Carnaval d'Encamp, no han evitat rebre algun comentari desagradable “de grups de nois que se sentien agredits per nosaltres, fins i tot algun home adult”. La situació més violenta ha estat quan un home els va dir que “a les dones, quan us violen, us agrada”.

Amb tot, Vanessa M. Cortés ha afegit que molts nois s'han mostrat interessats per la campanya i han demanat informació i la polsera que Stop Violències ha repartit durant les nits i els dies previs al Carnaval, amb el número de telèfon 646 464, a disposició de totes les dones que necessitin ajuda o consell. El telèfon, de fet, està activat tot l'any, a disposició de totes les víctimes o persones que necessitin assessorament. L'objectiu no és substituir ni la policia ni els canals oficials d'atenció a les víctimes, sinó de fer una tasca d'acompanyament. De fet, durant les nits de Carnaval, l'equip d'Stop Violències ha contactat amb la policia i el SUM quan s'han trobat casos de nois i noies que havien begut massa. “Si estàs al carrer, ajudes”, ha puntualitzat Cortés.

Tot i que durant el Carnaval d'Encamp no han constatat cap agressió violenta, l'equip sí que ha parlat amb dones que els han explicat agressions més greus en altres festes, com el cas d'una noia que estava inconscient per haver ingerit massa alcohol i un grup de nois la grapejaven. Les testimonis van intervenir per aturar-ho. Cortés també ha comentat que moltes mares d'Encamp els han agraït la iniciativa i moltes dones s'han apropat per felicitar-les.

“El que volem és fer una fotografia de la situació, i organitzarem la campanya en dues festes més, a l'estiu”, ha avançat la presidenta. També han fet xerrades als instituts i han repartit enquestes entre els adolescents sobre consentiment sexual i oci nocturn. Tota la informació que es recull durant aquests mesos, es tractarà i es presentarà el pròxim 25 de novembre, Dia internacional per a l'erradicació de la violència envers les dones, i es faran recomanacions als comuns i a l'organització dels esdeveniments.

Stop Violències també continua amb la recollida de firmes per demanar la despenalització de l'avortament en almenys tres supòsits per enviar-les al Consell d'Europa.

D'altra banda, el moviment feminista continua difonent-se a Andorra i cada vegada són més dones, i també alguns homes, que s'enorgulleixen de declarar-se feministes. Fa uns dies s'ha obert un nou perfil a les xarxes socials, Andorra Feminista (@FeministesAND), que ha captat l'atenció de moltes personalitats del món polític, cultural i social del país.