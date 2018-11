La relació de les mares i les pares amb els seus fills i les seves filles adolescents –un ampli període que va dels 12 als 24 anys, aproximadament– sovint no són fàcils. Tot i que hi hagi comunicació, és a dir, que parlin, no significa que sempre hi hagi “connexió”. Per això, la 'coach' emocional Cristina Segura, màster en PNL, ha impartit aquest dissabte al matí el taller 'Connecta, comunica, educa', dirigit als progenitors. Una vintena ha assistit a l'activitat programada al Punt d'Informació Juvenil (PIJ) d'Encamp, on Segura treballa i organitza habitualment formacions i xerrades per als pares i les mares i, sobretot, per a la joventut.

Segura ha subratllat que le més important és l'autoconeixement i les emocions, sinó no hi pot haver una comunicació real. De fet, la 'coach' ha argumentat que, en general, “hi ha manca d'entesa”, ja que els adults no es posen en la pell dels adolescents i s'obliden de quan tenien la seva edat. La 'coach' emocional ha insistit que la nostra descendència són persones “independents” i que, en cap cas, poden ser una prolongació dels progenitors. Les expectatives d'uns i d'altres tampoc solen coincidir, i Segura ha recomanat escoltar i comprendre.