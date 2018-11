El Museu Carmen Thyssen Andorra i Grandvalira, concretament el sector de Grau Roig, col·laboren estretament amb l'organització d'activitats que combinen la neu i l'art. La cooperació és tan estreta que ha arribat fins a l'Hotel Iglú, que aquest any s'ha decorat segons set quadres de la col·lecció Carmen Thyssen-Bornemisza, escollits per la baronessa Thyssen i el director del museu, Guillermo Cervera. La baronessa ha visitat aquest divendres l'Hotel Iglú, i ha quedat gratament sorpresa del resultat. Carmen Thyssen ha confessat que és el primer iglú que visita, però ha quedat convençuda que és el més bonic, i no dubtaria a quedar-s'hi a dormir. La col·leccionista d'art només ha tingut paraules de lloança pel que s'ha fet a l'hotel de gel: “Estic emocionada, és una meravella, un espectacle fora de sèrie, meravellós, diví”, ha subratllat.

El director, Guillermo Cervera, ha explicat que l'Hotel Iglú és un espai d'art efímer, i que l'espai s'ha convertit en un museu amb una exposició que es pot titular 'Plasticisme líquid', ja que “l'aigua és el fil conductor de les obres”. De fet, quan l'iglú es fongui, les obres desapareixen amb ell i esdevindran aigua. Cervera està molt satisfet del resultat, i no descarta repetir l'experiència.

Els artistes escollits per interpretar i recrear al gel les set obres han estat Eve Ariza (l'última representant d'Andorra a la Biennal de Venècia), Joan Canal (que és la tercera vegada que esculpeix l'iglú) i Itziar Badenas. Amb tots ells ha col·laborat Álex Fernández, que des de fa quatre anys s'ocupa de la construcció i la decoració de l'iglú. Canal ha interpretat el quadre 'Mata Mua' (1892), de Paul Gauguin, i 'Molí d'aigua a Gennep' (1884), de Vincent Van Gogh, al menjador i a una habitació de l'Hotel Iglú, respectivament. Badenas ha decorat l'entrada de l'Hotel Iglú amb 'New York Sunset' (1975), de Nesbitt Lowell, una obra que es va poder veure en la primera exposició del Museu Carmen Thyssen Andorra, i dues habitacions amb 'Dona asseguda' (1917), de Juan Gris, i 'Ocell blau jamaicà' (1985), de Mercedes Lasarte, una de les pintores favorites de la baronessa. Ariza s'ha encarregat de dues cambres, amb el treball de 'Ten dollar bill' (c. 1900), de Nicholas Alden Brooks, i 'La cabana de Trouville, marea baixa' (1881), de Claude Monet, un altre quadre que es va mostrar a la primera exhibició del museu andorrà.

Els i les artistes han explicat que treballar amb la neu i el gel no és difícil, però han reconegut que requereix esforç i, sobretot, s'han de treballar bé els talls i els relleus perquè s'apreciï l'obra. Badenas ha ressaltat que en el gel “les formes arrodonides no funcionen tan bé perquè en ser tot blanc no s'aprecia, i s'han de fer talls contundents”. Canal ha confessat que s'ho ha pres com un joc i Ariza ha introduït humor i crítica en el treball amb el bitllet de deu dòlars.

Una mostra única, efímera, que només es podrà veure mentre el fred aguanti el gel.