El conseller delegat de Vall Banc, Michael Christner, ha explicat en una entrevista a la prestigiosa revista econòmica Forbes que “després d'un primer any d'estabilització intens el seu repte, ara, és trencar esquemes i anar més enllà. Som un banc amb grans aliats i podem donar un servei únic”, afirma l'executiu. Michael Christner és també director general de JC Flowers, a més de ser membre del consell de supervisió de NIBC Holding. Abans d'incorporar-se al fons d'inversió propietari de Vall Banc l’any 2007, havia desenvolupat càrrecs de responsabilitat a Morgan Stanley a Londres del 2000 al 2007.

Christner va estudiar Administració d'Empreses i Ciències de la Programació Aplicada a la Universitat de Colònia, on va obtenir una beca de la German National Scholarship Foundation. Ha accedit al lloc de conseller delegat el mes d'octubre passat en substitució de Christoph Lieber, que ocupava el càrrec des de la compra de Vall Banc per part de JC Flowers, l'estiu passat. Lieber ha pres la decisió de deixar de ser la cara visible de Vall Banc per poder fer-se càrrec d'una gestora d'actius alemany. Al seu torn, el porto-riqueny Richard Carrión substitueix Christner com a president del consell d'administració de Vall Banc. Carrión presideix, des de fa uns mesos, la junta de directors del Banco Popular North America, i va ser conseller delegat de Popular Inc i Banco Popular de Puerto Rico durant gairebé 30 anys. És llicenciat de la Wharton School of Finance and Commerce i té un màster en gestió de sistemes d’informació del Massachusetts Institute of Technology (MIT). També és membre del Comitè Olímpic Internacional (COI), on va dirigir la comissió de Finances.

Segons Christner, el primer any de vida els ha aportat “un benefici sòlid ajudat per una base de capital molt estable”, cosa que els fa mirar al futur amb satisfacció. “Ara treballem perquè durant aquest any els nostres èxits es continuin consolidant. Per això, cuidar al client i ser exigents amb els nostres propis serveis serà clau”.