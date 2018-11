No hi ha dubte, que dia rere dia podem observar com moltes de les it girls del moment són una font d'inspiració per a moltes de nosaltres. En aquesta ocasió Zendaya , una de les icones de Disney, ha conquistat als seus seguidors amb un xandall que fins fa res, només se'ns ocorreria posar-lo per fer esport.

L'estrella de Disney porta aquest conjunt amb un armilla , una cosa original poques vegades vist entre les celebrities . La peça no podem negar que és perfecta per lluir amb qualsevol outfit i, a més, es pot utilitzar durant tota una temporada.

Mango té aquesta armilla en la seva versió baix cost . El seu preu és de 89,99 & euro;.