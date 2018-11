Les últimes novetats del món del videojoc, com el FIFA 2018 o el Dragon Ball Fighterz, juntament amb jocs dels anys 80, com el Pac-Man i el Mazinger Z, es troben a la novena edició del Saló del videojoc. Andorra Telecom i els col·laboradors han organitzat un esdeveniment que combina l'entreteniment, que es concentra al Prat del Roure des d'aquest divendres i fins diumenge, amb tallers formatius. L'objectiu també és mostrar als joves que hi ha moltes oportunitats laborals dins de la indústria del videojoc.

El Prat del Roure hi ha tretze zones i 93 punts de joc: la zona infantil, la de ball, la de competició ('Call of Duty', 'Street Fighter'), la de 'free play' amb les últimes novetats en consoles (Nintendo, PS4 i XBox), els simuladors de conducció, l'àrea de PCs ('League of Legends', 'Counter Strike', 'Hearth Stone'), la realitat virtual, la zona Pokémon, la robòtica i, com no podia faltar, una zona 'vintage' amb màquines dels anys 80, carregades amb més de 5.000 jocs, des del 'Pac-Man' al 'Donkey Kong'. Enguany, també hi ha la secció French-TEC, en què tres empreses franceses, i una catalana, presenten els videojocs en què treballen.

A la inauguració del 9è Saló del videojoc hi ha assistit el ministre d'Ordenament Territorial, Jordi Torres, que ha insistit en què la indústria del videojoc obre moltes oportunitats laborals, i ha destacat que l'esdeveniment combina oci i aprenentatge. De la mateixa opinió ha estat el director d'Andorra Telecom, Jordi Nadal, que ha comentat que la companyia de telecomunicacions tenia molt clar que volia mantenir l'aspecte lúdic, però incorporar-hi la formació.

Per la seva part, la cònsol d'Escaldes-Engordany, Trini Marín, ha expressat la seva satisfacció perquè la parròquia torni a acollir l'esdeveniment, i l'ambaixadora de França, Jocelyn Caballero, ha manifestat l'interès de participar en el Saló, i ha subratllat que França és la segona indústria mundial en el videojoc.

Andorra Telecom ha posat a la venda la samarreta solidària del Saló del videojoc, a un preu de tres euros, i la recaptació es destinarà a la Fundació Privada Tutelar.

El Saló del videojoc estarà obert fins diumenge a la tarda. L'any passat hi van passar unes 6.000 persones.