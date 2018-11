Malgrat la controvèrsia que ha generat entre alguns sectors l'edifici 'The Cloud' (especialment pel seu cost de vora 39 milions), el Govern està decidit a tirar endavant el projecte i no demorar-lo més. Segons ha confirmat aquest divendres el ministre d'Ordenament Territorial, Jordi Torres, a finals de març es licitaran les obres, amb dotze setmanes per endavant per presentar projectes. Tot plegat, amb la voluntat que la construcció comenci “a l'estiu”, amb una previsió de durada de 30 mesos. Per tant, i si se segueix el calendari marcat per l'executiu, el singular edifici entrarà en funcionament a principis del 2021.

Precisament fa unes setmanes que van acabar els treballs d'enderroc de l'antic edifici administratiu d'Andorra Telecom, i estan en marxa els de condicionament i de fer el micropilotatge de l'edifici de serveis, que ocupa la part central del terreny i que quedarà integrat en la futura estructura del 'The Cloud'

L'edifici 'The Cloud' acollirà la nova seu d'Andorra Telecom, a més de locals comercials, un parc tecnològic i espai per al ciutadà. Ubicat al cor de l'avinguda Meritxell, el comú de la capital confia que dinamitzi la zona.