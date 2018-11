Tot i que dilluns arrenca el termini d'un mes que els representants sindicals van anunciar per dur a terme la vaga general indefinida, aquell dia “en principi” no hi haurà aturada, tal com han manifestat fonts sindicals, recordant que hi ha convocada una reunió amb el Govern en la qual s’han de tractar els serveis mínims i, per tant, volen esperar a saber què se’ls exposa en aquesta trobada. El que sí que garanteixen és que hi haurà aturades i també han confirmat que s’ha acordat proposar l'executiu un preavís de 48 hores enlloc de les 24 que havien exposat inicialment.

Aquesta proposta de preavís seria un punt intermig, de fet, entre la proposta inicial dels sindicats i la que demanava l’executiu, 72 hores, posant en relleu el fet que hi ha certs serveis, com educació o la duana, en què cal tenir per endavant una previsió perquè tant els pares com els usuaris es puguin “organitzar”.

Els sindicats també han mostrat la seva preocupació perquè els directors dels diferents departaments estiguin demanant als treballadors si tenen previst fer vaga o no. Consideren que aquesta no hauria de ser la manera de procedir ja que sembla que s’estigui “passant llista” i els empleats es poden sentir coaccionats. Creuen que una millor fórmula seria la que ha apuntat la cònsol major d’Escaldes-Engordany, Trini Marín, de fixar un percentatge per cada departament quan els treballadors del comú, que han decidit donar suport als treballadors de l’administració central, facin vaga. De fet, aquest divendres la cònsol major escaldenca ha manifestat que el sindicat els havia notificat la intenció de seguir la vaga per solidaritzar-se amb els treballadors de l'administració central i ha afegit que la màxima “preocupació” de la corporació és el servei que es pugui donar a les escoles bressol, els esplais de lleure i també a circulació. D'aquesta manera, el comú ha recordat als treballadors que hi ha uns mínims establerts i s'ha incidit en el fet que en cas que les persones que treballen a infància o circulació facin vaga es pugui garantir “els màxims serveis”, segons Marín. Ara estan a l'espera de saber quin és el posicionament dels treballadors sobre els percentatges que proposa el comú i ha afegit que també volen estar informats sobre quantes persones treballaran els dies de vaga per tenir “marge de maniobra” per organitzar els diferents serveis. Ha remarcat, a més, que el sindicat de treballadors els ha informat que faran un preavís de 48 hores.

Davant aquestes acusacions dels sindicats sobre l’actuació dels directors dels departaments a l’hora de treballar la proposta sobre els serveis mínims, la ministra de Funció Pública i Reforma de l’Administració, Eva Descarrega, ha posat en relleu que “el Govern té el màxim respecte per aquest dret de vaga que els treballadors de l’administració pública poden exercir” i ha remarcat que l'única finalitat és tenir “informació objectiva del nombre de persones amb qui comptaran els departaments els dies o les hores” en què facin vaga però ha negat cap “represàlia”. I pel que fa a la proposta de les 48 hores, ha manifestat que serà una de les qüestions que s’hauran d’avaluar en la reunió de dilluns.