Després de passar una estona amb Luis, Iván, Jesús i Arturo m'atreveixo a dir que el seu missatge és sincer. "Sempre intentem transmetre bon rotllo" , confessen.

Joves promeses del pop espanyol, Atacats llancen aquest divendres el seu nou single. Agafa't a la vida és, segons ells mateixos, la seva llançament més emotiu i esperat fins a la data "per la col·laboració, l'acció solidària que va darrere i per la pròpia intensitat que té el ritme i la lletra ".

en escoltar per primera vegada el tema al complet i plantejar-se fer una col·laboració, afirmen que als quatre se'ls va venir al cap Rosana com a possible col·laboradora. "Al principi ho vèiem molt difícil perquè anava a dir i aquests Atacats qui cony són, però al final va sonar la flauta" , ens expliquen afegint que els resultats han superat totes les seves expectatives i ha < b> "quedat de luxe".

El llançament del single ve recolzat per una sèrie d'associacions benèfiques ja que "és un tema tan positiu que no volem que es quedi una simplement en una cançó, pretenem que sigui un himne ". De moment participen aquesta iniciativa Diversió Solidària i Hipertensió pulmonar , però el seu objectiu és que sumin moltes més. Entre rialles fan broma estar "parlant ara amb la seguretat per incloure atacats com a teràpia".

Agafa't a la vida representa del tercer single del primer disc que Atacats ha llançat al mercat No hi ha rellotges si tenim somnis. El títol d'aquest treball representa la seva història com a grup perquè "després de 10 anys en això de la música s'ha complert el nostre somni de treure un disc a aquest nivell".

Atacats admet que des del principi "se'ls ha encasellat en el happypop " i encara que això "està guai en un sentit a nivell d'indústria "opinen que, encara que estigui bé el del happypop , la banda evolucionarà en un segon disc. Tot i això prometen entre rialles que mai se sumaran al "tristepop" : la nostra essència són els temes animats, que puguis ballar i donen bon rotllet i això sempre estarà d'alguna manera.

de la mateixa manera que no els agrada posar límits a la seva música tampoc els agrada posar-los al seu públic: "ens encasillábamos pensant que la nostra música era per a adolescents, però no, tenim un públic de totes les edats " . Part de la culpa la hi atribueixen a Megan Maxwell , l'escriptora eròtica que va publicar un llibre amb els personatges de la banda com a personatges i titulat com el seu single Fins que surti el sol : "s'ha convertit en fans nostre no només a les filles sinó també a les mares" .

l'any passat la banda va ser seleccionada pel concurs GPS i actualment es troba enmig d'una gira a nivell nacional. El proper 20 de Març tindrà lloc el concert més esperat de Atacats, ja que és molt especial per als quatre artistes "poder tocar per fi a Madrid" . En aquesta actuació diuen de resumir l'any més important de les seves carreres que han tancat amb nominacions als Premis MIN .

A l'hora de parlar de quina ha estat la clau del seu èxit el grup, en lloc de respondre ells mateixos, convida a "escoltar la seva música i deixar que sigui la gent qui contesti a aquesta pregunta" . S'acomiaden amb l'esperança que la positivitat que transmeten les seves cançons s'encomani a la major quantitat de gent possible.